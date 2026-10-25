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Общество

В дедовичском Вязье на 97% готовы очистные сооружения

25 октября 2026 года, 12:04

Очистные сооружения в деревне Вязье Дедовичского округа готовы на 97% – реконструкция вышла на финишную прямую. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Псковской области.

В дедовичском Вязье на 97% готовы очистные сооружения

пресс-служба министерства строительства и ЖКХ Псковской области

Модернизацию ведут в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». На нее выделены федеральные средства.

Строительно-монтажные работы полностью завершены, объект подключен к электроснабжению, а гидравлические испытания прошли успешно.

Теперь специалистам предстоит принять и согласовать исполнительную документацию, переподключить потоки канализации со старой трассы на новую.

В профильном министерстве подчеркнули, что совсем скоро объект заработает в полную силу. Это позволит улучшить качество водоотведения для жителей округа.

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