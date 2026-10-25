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Общество

В Великих Луках Дом молодежи «Родина» готовится к открытию: работы на финише

25 октября 2026 года, 13:20

Ремонт Дома молодёжи «Родина» в Великих Луках выходит на финишную прямую. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX.


По его словам, в новом видеоролике проекта #СтройкаМолодых команда молодёжки показала обновлённый фасад и рассказала, как идут работы внутри. Благодаря этому можно оценить, как преображается здание великолукского Дома молодежи.

В Великих Луках Дом молодежи «Родина» готовится к открытию: работы на финише

Фото: «Великолукская правда. Новости»

Михаил Ведерников напомнил, что в «Родине» создают современное пространство для молодых великолучан. Оно станет место для встреч, общения, учёбы, развития и запуска собственных инициатив. После завершения ремонта в Дома молодежи появятся просторный холл, зона для молодых предпринимателей, актовый зал и площадки для личностного роста и творчества. Для любителей музыки планируется открыть студию звукозаписи – на её базе хотят запустить школу диджеинга.

Губернатор отметил, что работы планируют завершить и открыть обновлённую «Родину» уже в декабре текущего года. Проект реализуется в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

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