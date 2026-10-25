В Великих Луках Дом молодежи «Родина» готовится к открытию: работы на финише

Ремонт Дома молодёжи «Родина» в Великих Луках выходит на финишную прямую. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, в новом видеоролике проекта #СтройкаМолодых команда молодёжки показала обновлённый фасад и рассказала, как идут работы внутри. Благодаря этому можно оценить, как преображается здание великолукского Дома молодежи.

Михаил Ведерников напомнил, что в «Родине» создают современное пространство для молодых великолучан. Оно станет место для встреч, общения, учёбы, развития и запуска собственных инициатив. После завершения ремонта в Дома молодежи появятся просторный холл, зона для молодых предпринимателей, актовый зал и площадки для личностного роста и творчества. Для любителей музыки планируется открыть студию звукозаписи – на её базе хотят запустить школу диджеинга.

Губернатор отметил, что работы планируют завершить и открыть обновлённую «Родину» уже в декабре текущего года. Проект реализуется в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».