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Общество / Здоровье

Мотоциклист погиб в результате ДТП в Кунье

26 октября 2026 года, 09:15

Мотоциклист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Кунье. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».

Мотоциклист погиб в результате ДТП в Кунье

Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ

Водитель мотоцикла на повороте у дома №69 по улице Дзержинского, следуя на большой скорости, не справился с управлением и допустил опрокидывание.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. 

Его личность в настоящее время устанавливается.

На месте  работали бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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