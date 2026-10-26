Мотоциклист погиб в результате ДТП в Кунье

Мотоциклист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Кунье. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».

Водитель мотоцикла на повороте у дома №69 по улице Дзержинского, следуя на большой скорости, не справился с управлением и допустил опрокидывание.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Его личность в настоящее время устанавливается.

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.