В Псковской области напомнили о нетипичной чесотке у онкобольных

В Псковской области обратили внимание на то, что у пациентов с ослабленным иммунитетом чесотка может протекать нетипично и тяжелее. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Кожно-венерологическом диспансере.

Чесотка – заразное заболевание кожи, вызываемое микроскопическим клещом. Заразиться можно при контакте с больным или через общие вещи. Среди главных признаков – сильный зуд, особенно ночью, высыпания, узелки и характерные ходы на коже. Из-за расчесов повышается риск присоединения вторичной инфекции.

Точный диагноз ставит врач, обычно достаточно соскоба кожи. Особое внимание советуют уделять пациентам с ослабленным иммунитетом, в том числе проходящим химиотерапию: у них иммунный ответ изменен, поэтому проявления болезни могут быть нетипичными, а терапия – более сложной и требующей индивидуального подбора препаратов.

В качестве примера в диспансере привели случай лабораторно подтвержденной чесотки с очагами эритемы и инфильтрации, характерными для сочетанной патологии – чесотки, скабиозной лимфоплазии и микоза.

Обычно профилактика включает дезинфекцию вещей, осмотр контактных лиц и соблюдение мер изоляции до полного выздоровления.