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Общество / Здоровье

Атака справа

Текст:
Елена Аверьянова
9 декабря 2021 года, 10:34
Фото: the-challenger.ru
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя»

«После того как поем жареную картошку, начинает болеть правый бок. Да так, что и двигаться больно. Что это может быть?» - спрашивает Вера Федорова из Пскова.

Такие симптомы характерны для патологии печени и желчевыводящих путей.

Атака справаЕлена Аверьянова, доцент ПсковГУ

Для переваривания жареной и жирной пищи требуется большое количество желчи, поэтому печень начинает работать в усиленном режиме. При наличии хронического воспаления печени, жирового гепатоза, песка или камней в желчном пузыре начинает появляться боль, иногда в виде приступов, требующих неотложной медицинской помощи. Диагноз устанавливается на основе данных инструментальных (УЗИ, КТ, МРТ) и лабораторных исследований. Нужно пересмотреть рацион питания, не допускать больших перерывов в приеме пищи, не есть очень горячую и слишком холодную еду. И обязательно обследоваться у гастроэнтеролога, чтобы еда не превращалась в источник боли.

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В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование печени и желчевыводящих путей, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР. 

СПРАВКА

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6

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