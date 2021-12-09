Атака справа

«После того как поем жареную картошку, начинает болеть правый бок. Да так, что и двигаться больно. Что это может быть?» - спрашивает Вера Федорова из Пскова.

Для переваривания жареной и жирной пищи требуется большое количество желчи, поэтому печень начинает работать в усиленном режиме. При наличии хронического воспаления печени, жирового гепатоза, песка или камней в желчном пузыре начинает появляться боль, иногда в виде приступов, требующих неотложной медицинской помощи. Диагноз устанавливается на основе данных инструментальных (УЗИ, КТ, МРТ) и лабораторных исследований. Нужно пересмотреть рацион питания, не допускать больших перерывов в приеме пищи, не есть очень горячую и слишком холодную еду. И обязательно обследоваться у гастроэнтеролога, чтобы еда не превращалась в источник боли.