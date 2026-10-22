Псков украсят к Новому году до середины декабря

Праздничное оформление Пскова к новогодним праздникам планируется завершить до 15 декабря 2026 года, согласно проекту контракта, опубликованному на сайте госзакупок, пишет ПАИ.

На городских улицах появится свыше 50 видов световых конструкций. В их числе — светящиеся арки, включая 3D-арку «Кольцо» и арку «Ромб», а также тоннель из 12 арок. Помимо этого, псковичи смогут увидеть светодиодные ели, световые фонтаны «Струи с эффектом бегущей капли» и «Лотос», композиции «Барышня», «Кавалер» и «Карета».

Отдельное внимание уделят уличному декору на опорах освещения: в городе смонтируют консоли «Падающая звезда», «Снегирь» и «Флаги». Также в Пскове появятся арт-объекты «Ангел», «Объёмная звезда», «Псков – город Рождества» и световые фигуры животных — медведя, оленя и зайца.

Демонтаж всех праздничных конструкций намечен на период с 22 февраля по 7 марта 2027 года. Сроки могут измениться.