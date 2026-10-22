Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псков украсят к Новому году до середины декабря

22 октября 2026 года, 11:47

Праздничное оформление Пскова к новогодним праздникам планируется завершить до 15 декабря 2026 года, согласно проекту контракта, опубликованному на сайте госзакупок, пишет ПАИ.

Псков украсят к Новому году до середины декабря

Фото: Арсений Тимашов

На городских улицах появится свыше 50 видов световых конструкций. В их числе — светящиеся арки, включая 3D-арку «Кольцо» и арку «Ромб», а также тоннель из 12 арок. Помимо этого, псковичи смогут увидеть светодиодные ели, световые фонтаны «Струи с эффектом бегущей капли» и «Лотос», композиции «Барышня», «Кавалер» и «Карета».

Отдельное внимание уделят уличному декору на опорах освещения: в городе смонтируют консоли «Падающая звезда», «Снегирь» и «Флаги». Также в Пскове появятся арт-объекты «Ангел», «Объёмная звезда», «Псков – город Рождества» и световые фигуры животных — медведя, оленя и зайца.

Демонтаж всех праздничных конструкций намечен на период с 22 февраля по 7 марта 2027 года. Сроки могут измениться. 

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор поздравил псковскую победительницу конкурса «Родная игрушка»
Михаил Ведерников и Борис Елкин обсудили порядок принятия бюджета региона на 2027 год
Псковские «Русские узоры» отправились на фестиваль в Китай
К 13 годам колонии приговорили жителя Островского района за убийство и изнасилование, совершённые в 1998 году
«Бессмертный полк России» приглашает псковичей на конкурс «Пробуждая сердца»
Великолучан призывают поддержать приют для бездомных животных
В Пскове начался прием заявок на конкурс «Лучший по профессии»
Тепловые камеры на улице Индустриальной в Пскове оказались подтоплены
Ушёл из жизни псковский художник Николай Захаров

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе