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Общество

В Пскове начался прием заявок на конкурс «Лучший по профессии»

22 октября 2026 года, 16:23

С 26 октября в Пскове стартует приём заявок на ежегодный конкурс рабочих профессий «Лучший по профессии», сообщил в своём канале в мессенджере MAX временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов. 

В Пскове начался прием заявок на конкурс «Лучший по профессии»

Фото: Станислав Стармолотов

В этом году участники смогут побороться за звание лучших в четырех номинациях – среди маляров, трактористов, официантов и мастеров маникюра.

Чтобы принять участие в конкурсе, претендентам предстоит пройти профильное тестирование и выполнить практическое задание.

Заявки и согласия на обработку персональных данных принимают до 13 ноября по электронной почте oppr@pskovadmin.ru. Положение о конкурсе и список необходимых документов доступны по ссылке, указанной в сообщении организаторов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (8112) 29-10-67 и 8 (8112) 29-10-71.

Победители каждой номинации получат денежные призы. За первое место предусмотрено 50 тыс. рублей, за второе – 30 тыс. рублей, за третье – 20 тыс. рублей.

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