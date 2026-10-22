Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Над Псковской областью за сутки сбили несколько вражеских беспилотников

22 октября 2026 года, 09:55

За прошедшие сутки в небе над Псковской областью были нейтрализованы несколько вражеских дронов. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём канале в МАХ.

Над Псковской областью за сутки сбили несколько вражеских беспилотников

pxhere.com

Глава региона обратился к жителям с призывом оставаться внимательными и не подходить к обломкам.

Михаил Ведерников напомнил: при обнаружении беспилотного летательного аппарата, его фрагментов либо при наблюдении падения дрона нужно незамедлительно передать подробную информацию по телефону 112 или 8 (8112) 72-52-00.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор поздравил псковскую победительницу конкурса «Родная игрушка»
Михаил Ведерников и Борис Елкин обсудили порядок принятия бюджета региона на 2027 год
Псковские «Русские узоры» отправились на фестиваль в Китай
К 13 годам колонии приговорили жителя Островского района за убийство и изнасилование, совершённые в 1998 году
«Бессмертный полк России» приглашает псковичей на конкурс «Пробуждая сердца»
Великолучан призывают поддержать приют для бездомных животных
В Пскове начался прием заявок на конкурс «Лучший по профессии»
Тепловые камеры на улице Индустриальной в Пскове оказались подтоплены
Ушёл из жизни псковский художник Николай Захаров

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе