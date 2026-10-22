Над Псковской областью за сутки сбили несколько вражеских беспилотников

За прошедшие сутки в небе над Псковской областью были нейтрализованы несколько вражеских дронов. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём канале в МАХ.

Глава региона обратился к жителям с призывом оставаться внимательными и не подходить к обломкам.

Михаил Ведерников напомнил: при обнаружении беспилотного летательного аппарата, его фрагментов либо при наблюдении падения дрона нужно незамедлительно передать подробную информацию по телефону 112 или 8 (8112) 72-52-00.