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Общество

Житель Красногородска предстал перед судом за долг по алиментам свыше миллиона рублей

21 октября 2026 года, 17:30

Пыталовский районный суд рассмотрел уголовное дело жителя посёлка Красногородск, обвиняемого в неуплате средств на содержание несовершеннолетней дочери. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Житель Красногородска предстал перед судом за долг по алиментам свыше миллиона рублей

Фото: Дарья Хваткова

По решению суда мужчина был обязан ежемесячно отчислять на ребёнка четверть всех видов заработка и иного дохода. Однако, уже имея административное наказание за неуплату, он без уважительных причин перестал производить выплаты.

В результате задолженность перед дочерью превысила 1 млн рублей.

В ходе заседания подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

Суд назначил ему шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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