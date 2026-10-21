Житель Красногородска предстал перед судом за долг по алиментам свыше миллиона рублей

Пыталовский районный суд рассмотрел уголовное дело жителя посёлка Красногородск, обвиняемого в неуплате средств на содержание несовершеннолетней дочери. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По решению суда мужчина был обязан ежемесячно отчислять на ребёнка четверть всех видов заработка и иного дохода. Однако, уже имея административное наказание за неуплату, он без уважительных причин перестал производить выплаты.

В результате задолженность перед дочерью превысила 1 млн рублей.

В ходе заседания подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

Суд назначил ему шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.