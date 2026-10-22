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Общество

Псковские «Русские узоры» отправились на фестиваль в Китай

22 октября 2026 года, 17:20

Заслуженный коллектив народного танца «Русские узоры» отправился в Китай, где примет участие в Международном фестивале искусства и хореографии ART ERA. Об этом рассказал врип главы Пскова Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере МАХ.

Псковские «Русские узоры» отправились на фестиваль в Китай

Фото из канала Станислава Стармолотова

По его словам, конкурсные выступления запланированы на 22–27 октября в Чэнду. Приглашение псковским танцорам направило Международное фестивальное движение MD PRIDE.

Стармолотов отметил, что у организаторов несколько целей: вывести на одну сцену молодые дарования России и Китая, укрепить культурные связи двух стран, расширить международное сотрудничество в образовательной и культурной сферах, а также обеспечить обмен опытом и репертуаром.

Мероприятие поддерживает Центр молодёжной культурной и художественной образовательной деятельности провинции Сычуань. «Благодарим за приглашение и желаем нашим танцорам достойно представить город и регион на международной арене!» — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Пскова.

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