Ведерников о сожженных в войду деревнях: Мы помним. И всегда будем хранить правду

22 октября в Псковской области отмечается День сожжённых деревень. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников написал в своём канале в мессенджере МАХ.

По словам главы региона, в период оккупации на территории Псковской области были уничтожены более 70 тысяч мирных жителей, а с лица земли стёрты 5 082 деревни.

Губернатор отметил, что к памятной дате Госархив Псковской области подготовил документальную ленту «Детская игра». Её героями стали дети, пережившие ужасы оккупации, издевательства нацистов и потерю близких. В основу сюжета легли три подлинные истории выживших ребят из сожжённых деревень Монастырёк, Ланёва Гора и Большая Горушка.

Их рассказы дополнены архивными документами, интервью и свидетельствами очевидцев, а детским воспоминаниям противопоставлены записи из дневника немецкого офицера.

Как сообщил Михаил Ведерников, премьера фильма состоится сегодня, 22 октября, в Доме молодёжи, первыми зрителями станут студенты. Затем специальные показы пройдут в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области.

Губернатор пообещал поделиться ссылкой, чтобы картину смогли увидеть как можно больше зрителей. «Мы помним. И всегда будем хранить правду», — подчеркнул он.