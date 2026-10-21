Волонтёр из Псковской области вошла в список кандидатов на награду «Доброволец России»

Экспертный совет подвёл итоги текущего года. На рассмотрение поступило 1 822 представления из всех 85 регионов России, однако к награде рекомендовали лишь 202 человека. В этот список вошла и представительница Псковской области Наталья Фуфаева.

Как отметили в центре, это признание большого труда и искреннего вклада в добрые дела. За каждой заявкой стоят десятки, а порой и сотни часов помощи, поддержки и заботы о людях. Наталью Фуфаеву и других волонтёров, отмеченных на федеральном уровне, поздравили с таким достижением. В центре выразили надежду, что награда вдохновит на новые инициативы и поспособствует развитию добровольчества в регионе.