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Общество

Волонтёр из Псковской области вошла в список кандидатов на награду «Доброволец России»

21 октября 2026 года, 16:23

Волонтёр из Псковской области Наталья Фуфаева оказалась в числе кандидатов, рекомендованных к вручению нагрудного знака «Доброволец России». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Ресурсного центра Добро.РФ.

Волонтёр из Псковской области вошла в список кандидатов на награду «Доброволец России»

Фото: Добро.РФ
Волонтёр из Псковской области вошла в список кандидатов на награду «Доброволец России»

Фото: Добро.РФ

Экспертный совет подвёл итоги текущего года. На рассмотрение поступило 1 822 представления из всех 85 регионов России, однако к награде рекомендовали лишь 202 человека. В этот список вошла и представительница Псковской области Наталья Фуфаева.

Как отметили в центре, это признание большого труда и искреннего вклада в добрые дела. За каждой заявкой стоят десятки, а порой и сотни часов помощи, поддержки и заботы о людях. Наталью Фуфаеву и других волонтёров, отмеченных на федеральном уровне, поздравили с таким достижением. В центре выразили надежду, что награда вдохновит на новые инициативы и поспособствует развитию добровольчества в регионе.

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