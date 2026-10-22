Михаил Ведерников и Борис Елкин обсудили порядок принятия бюджета региона на 2027 год

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель регионального Заксобрания Борис Елкин провели встречу, на которой обсудили, как будет проходить рассмотрение проекта закона о бюджете на 2027 год и плановый период. Об этом глава региона рассказал в МАХ.

Он отметил, что сроки подготовки и внесения главного финансового документа, а также принципы работы согласительной комиссии закреплены в областном законе о бюджетном процессе. Кроме того, по словам Ведерникова, существуют многолетние традиции, не прописанные в законодательстве, — например, консультации с фракциями перед заседанием, на котором рассматривается проект бюджета.

Губернатор обратил внимание, что на таких встречах парламентарии, как правило, обозначают приоритетные направления работы, включая вопросы, изначально не вошедшие в законопроект. «В диалоге мы находим взвешенные решения и учитываем интересы избирателей. Важно при этом слышать друг друга, сохранять системный и ответственный подход к бюджетным расходам», — уточнил глава региона.

Михаил Ведерников и Борис Елкин договорились продолжить работу над областным бюджетом в конструктивном ключе и сохранить эффективные формы взаимодействия.