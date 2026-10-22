«Бессмертный полк России» приглашает псковичей на конкурс «Пробуждая сердца»

Приём заявок на творческий конкурс «Пробуждая сердца», посвящённый памяти народного артиста СССР, Героя Труда России и сопредседателя Центрального штаба «Бессмертного полка России» Василия Ланового, продолжается. К участию приглашаются и жители Псковской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Пять лет уже с нами нет Василия Семеновича, но его дело — сохранение российской культуры, прославление нашего литературного достояния, воспитание души через искусство и любовь к Родине — продолжает жить в этом конкурсе. Уже более 40 000 сердец пробудил наш конкурс в прошлые годы, уверена, что и в этот раз мы увидим работы тысяч талантливых россиян и соотечественников из-за рубежа», — отметила на пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России», депутат Госдумы РФ Елена Цунаева.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и проводится уже в четвёртый раз. Заявки принимаются до 30 ноября. Участникам предстоит читать вслух произведения русской классики, записывать видеоролики с выразительной декламацией собственных стихов и творческими постановками, рассказывать о героях Отечества через песни, рисунки, эссе и видео, а также сохранять истории современных защитников в уроках мужества.

Откликнувшись на просьбы россиян, организаторы увеличили число номинаций до 13. Среди новых — «Я люблю тебя, Россия», учреждённая в память об ушедшем в этом году члене Центрального совета «Бессмертного полка России», народном артисте России Михаиле Ножкине.

Требования к работам и возрастные ограничения в каждой номинации разные — полный перечень приведён в Положении о конкурсе на сайте.

«Работы принимаем самые разные, как текстовые эссе, так и видеоролики, фотографии и изображения, сценарии уроков мужества, ко всем работам свои критерии, которые будут оценивать жюри. Поэтому обязательно посмотрите на нашем сайте информацию о конкурсе, изучите Положение и тщательно подготовьтесь, чтобы показать свой талант наилучшим образом. Заявок можно подавать неограниченное количество, можно во всех номинациях участвовать, главное — рискнуть и показать свою работу, это уже станет личной победой», — подчеркнула руководитель Исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина.

Главная тема конкурса — гордость за защитников Отечества. В своих работах участники могут не только признаваться в любви к Родине, но и воспевать подвиги бойцов специальной военной операции в стихах и прозе, видеороликах, рисунках и фотографиях.

Имена победителей почётное жюри под председательством Ирины Купченко назовёт в конце января 2027 года. В феврале лауреатов ждёт праздничная программа с церемонией награждения в Москве. Подать заявку и прочитать подробности можно уже сейчас на сайте конкурса.