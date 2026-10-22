Губернатор поздравил псковскую победительницу конкурса «Родная игрушка»

Церемония награждения прошла в Национальном центре «Россия» в Москве.

Игра построена на сюжетах русских сказок. Поле разделено на четыре соединённых сектора, а игрокам предстоит спасать Жар-птицу, преодолевая испытания на пути к цели. Ключевая особенность проекта – отсутствие проигравших. Победа возможна только сообща.

Награду Наталье Семёновой вручила советник президента РФ Елена Ямпольская. В приветственном слове участникам мероприятия глава государства Владимир Путин отметил, что такие проекты помогают прививать детям художественный вкус, уважение к духовно-нравственным ценностям, знакомят с историческим и культурным наследием России.

«Финал конкурса объединил более 1 500 участников. Лучшие идеи смогут попасть в открытый реестр и в дальнейшем выйти в массовое производство со знаком „Родная игрушка"», — отметил Михаил Ведерников.