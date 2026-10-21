Росгвардейцы за неделю изъяли у жителей Псковской области 20 единиц оружия

С 12 по 18 октября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии провели 30 рейдов, в ходе которых проверяли, как жители области содержат оружие и боеприпасы. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверок из оборота выведено 20 единиц оружия и свыше 100 боеприпасов, а также зафиксировано 13 административных нарушений.

В ведомстве напомнили владельцам, что правила содержания, применения, ношения и перевозки гражданского оружия установлены федеральным законом «Об оружии». Хранить его необходимо в металлическом шкафу или сейфе, запирающемся на замок.