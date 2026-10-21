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Общество

В Петербурге задержан уроженец Псковской области, похитивший ребёнка

21 октября 2026 года, 15:20

Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Подозреваемым оказался уроженец Псковской области, который задержан по данному делу.

В Петербурге задержан уроженец Псковской области, похитивший ребёнка

Фото: pxhere.com

Как установило следствие, вечером 18 октября 2026 года мужчина, находясь в лифте дома по Советскому проспекту в Санкт-Петербурге, схватил малолетнюю девочку, ограничив её свободу, и с применением насилия переместил её на лестничную площадку девятого этажа того же дома. Ребёнок оказал сопротивление, а на шум вышла соседка, которая впоследствии вызвала полицию. Потерпевшей потребовалась медицинская помощь.

Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи проводят мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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