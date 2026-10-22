К 13 годам колонии приговорили жителя Островского района за убийство и изнасилование, совершённые в 1998 году

В Псковской области вынесли приговор мужчине, который более 27 лет назад совершил убийство. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Жителя Островского района признали виновным в убийстве, сопряжённом с изнасилованием, а также в приобретении и хранении наркотиков в значительном размере.

Согласно материалам дела, вечером 5 декабря 1998 года мужчина явился в дом к женщине под предлогом покупки жилья. Там он надругался над ней, а затем, испугавшись, что потерпевшая обо всём расскажет, нанёс ей несколько ударов ножом по голове и шее.

От полученных ранений женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджёг дом и скрылся.

Суд приговорил его к 13 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Собранные следователями доказательства признали достаточными для обвинительного приговора