Губернатор Псковской области наградил 11 победителей регэтапа премии #МыВместе

Глава Псковской области Михаил Ведерников наградил победителей регионального этапа Международной премии #МыВместе. Об этом губернатор проинформировал в своём официальном канале в национальном мессенджере МАХ.

По его словам, показатели конкурса производят сильное впечатление: от жителей области поступило 258 заявок, а до регионального этапа добрались 100 участников. Победителями, как подчеркнул Михаил Ведерников, оказались 11 человек, причём трое из них вышли в федеральные полуфиналисты.

Губернатор отметил, что активность псковичей ежегодно возрастает. Наряду с движением территориальных общественных самоуправлений, социальные проекты и инициативы привлекают солидные средства для воплощения идей на территории области.

Михаил Ведерников напомнил, что #МыВместе — проект, пользующийся поддержкой президента. Победители обретают не только признание, но и содействие в развитии своих инициатив в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Глава региона поздравил лауреатов и пожелал им дальнейших успехов в реализации социально значимых проектов.