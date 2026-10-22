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Общество

Ветеран спецоперации из Пскова снова сядет за руль благодаря новому автомобилю

22 октября 2026 года, 11:30

Участник специальной военной операции Олег Николаев получил ключи от машины с ручным управлением. Об этом сообщили в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

Ветеран спецоперации из Пскова снова сядет за руль благодаря новому автомобилю

Фонд «Защитники Отечества» по Псковской области

Этот автомобиль стал одиннадцатым, который в регионе передают ветеранам СВО. Олег Николаев служил стрелком и принимал участие в боевых действиях на Запорожском направлении. В 2023 году он получил тяжёлое ранение.

Сотрудники фонда помогли ветерану оформить документы на положенные выплаты и пройти медкомиссию. Он прошёл обучение в региональном отделении ДОСААФ, где освоил вождение автомобиля с ручным управлением.

«Возвращение ветерана к активной жизни после тяжёлого ранения — это задача, которая требует комплексного подхода. Переданный автомобиль — один из инструментов такой поддержки: он помогает человеку вновь обрести мобильность и самостоятельность», — отметила руководитель филиала фонда Надежда Васильева.

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