Облздрав опроверг слухи о закрытии стационара в Пушкинских Горах

Сведения о том, что в Пушкинских Горах закрывают приёмное отделение и стационар, появившиеся в социальных сетях, оказались недостоверными. Об этом заявили в пресс-службе министерства здравоохранения Псковской области.

Как подчеркнули в ведомстве, ни одно из структурных подразделений Пушкиногорского филиала Островской межрайонной больницы не прекратило работу. Пациентов здесь принимают и круглосуточно, и в формате дневного стационара.

Пока работает амбулаторное звено, неотложную помощь жителям округа оказывает соответствующая служба поликлиники, в остальное время — скорая. Круглосуточную экстренную помощь обеспечивает Псковская станция скорой медицинской помощи.

Плановое приёмное отделение стационара в Пушкинских Горах продолжает функционировать ежедневно с 8:00 до 17:00 — туда госпитализируют пациентов терапевтического и неврологического профилей. В прочих экстренных случаях больных по маршрутизации доставляют в Остров или медучреждения Пскова, где приёмные отделения работают без перерывов.

Отдельно в облздраве прокомментировали вопрос о трудностях с обратной дорогой для пациентов.

По информации ведомства, администрация Островской больницы располагает всеми ресурсами, чтобы доставить человека домой. В том числе для этих целей закупили автомобили «Служба здоровья» в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Продолжительная и активная жизнь».