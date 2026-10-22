Стоимость проезда на автобусе изменится в Псковской области с 1 ноября

С начала ноября в Псковской области начнут действовать обновлённые предельные тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Соответствующие приказы регионального Министерства тарифов и энергетики размещены на портале нормативных правовых актов области.

Как следует из документов, в Пскове одна поездка и провоз одного места багажа обойдутся в 51 рубль. В Великих Луках стоимость установлена на отметке 42 рубля.

Новые цены утверждены и для ряда других муниципалитетов.

В Бежаницах, Дедовичах, Дно, Новосокольниках, Опочке, Острове, Печорах, Порхове, Пустошке, Себеже и Стругах Красных проезд и провоз багажа будут стоить 37 рублей. В Невеле тариф зафиксирован на уровне 38 рублей.

Подчёркивается, что утверждённые тарифы являются предельными максимальными: перевозчики — организации и индивидуальные предприниматели — вправе устанавливать цены ниже. Новые расценки вступят в силу с 1 ноября текущего года.

Ранее действовавшие приказы признаны утратившими силу.