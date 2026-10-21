Жительница Великих Лук получила срок за хищение миллиона рублей у пенсионерки

Неоднократно судимую женщину приговорили за кражу из дома пенсионерки. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

37-летняя женщина совершила кражу спустя месяц после выхода из тюрьмы. Вступив в предварительный сговор с сообщником, она незаконно проникла в дом пожилой великолучанки, пока хозяйка находилась на улице, и похитила личные вещи пенсионерки и сбережения в размере миллиона рублей.

Великолукский городской суд признал её виновной в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере. Ей назначено лишение свободы на три года с отбыванием в колонии общего режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы на шесть месяцев.

Часть похищенного имущества возвращена пенсионерке.

При этом соучастник осуждённой находится в розыске.