В Пскове на улице Труда не допустили крупную аварию на трубопроводе

Сотрудники Псковских тепловых сетей справились с серьёзной утечкой на магистральном трубопроводе на улице Труда, не допустив масштабного прекращения подачи тепла. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Повреждение выявили примерно в нескольких сотнях метров от котельной, отапливающей целый микрорайон. Если бы дефект проявился в самый разгар отопительного сезона, последствия могли бы оказаться куда серьёзнее. Причиной послужило разрушение плиты перекрытия на границе дороги и зелёной зоны: она нарушила гидроизоляцию, а влага и температурные перепады спровоцировали коррозию. В результате пострадали обе трубы: прямая и обратная.

Оперативное переключение на сети другой котельной позволило ограничить отключение всего 10 объектами, хотя, по расчётам, без тепла мог остаться весь микрорайон — от улицы Труда до строительного рынка на Алмазной. Специалисты в режиме реального времени поддерживали баланс системы, чтобы жилые дома не остывали дольше необходимого.

К вечеру среды, 21 октября, энергетики уложили 16 метров нового трубопровода. Имевшийся запас труб позволил не снижать темп работ. Теперь специалистам предстоит благоустройство: траншею засыплют, а улице вернут прежний облик, включая асфальтирование.