Новая транспортная схема появится после ремонта улиц Шоссейной и Алмазной в Пскове

Новая транспортная схема будет введена после ремонта двух улиц на Запсковье, сообщил временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов в своём официальном канале на платформе MAX.

На этом отрезке обновили проезжую часть, тротуары и зелёную зону, обустроили новые автобусные остановки, а также установили дорожные знаки и нанесли разметку на пешеходных переходах.

По его словам, подрядная организация сдала последний участок улицы Леона Поземского – от перекрёстка с улицей Ипподромной до улицы Алмазной.

Помимо этого, в 2026 году планируется завершить ремонт улиц Шоссейной и Алмазной. Контрактом предусмотрено полное обновление асфальта, парковочных мест и автобусных остановок. «И, что важно, на этих улицах будет введена новая транспортная схема!» — подчеркнул Станислав Стармолотов.

Он также пожелал водителям и пешеходам приятного и безопасного пути по обновлённой улице Леона Поземского.