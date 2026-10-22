Великолучан призывают поддержать приют для бездомных животных

В Великих Луках остро стоит проблема с бездомными животными. В городскую администрацию постоянно поступают обращения от горожан с просьбами организовать отлов, отметили в городской администрации и добавили, что после этого животных помещают в приют, однако такие меры не решают проблему окончательно, отметили в администрации.

Приют обеспечивает животным временное пребывание, но условия в нём ограничены. Каждому питомцу нужен постоянный дом и ответственный хозяин.

Одной из основных причин появления безнадзорных животных в муниципалитете называют безответственное отношение владельцев: одни оставляют питомцев на улице, другие отпускают их на свободный выгул, что приводит к бесконтрольному размножению.

В администрации считают, что изменить ситуацию помогут ответственное содержание домашних животных, своевременная стерилизация и отказ от практики оставлять питомцев без присмотра.

Жителей, готовых взять животное домой, приглашают обратиться в Центр милосердия для животных по адресу: Великие Луки, улица Гоголя, 8в. Приют работает ежедневно с 08:00 до 16:00.

Также желающие могут поддержать приют финансово.

Администрация призвала великолучан проявить ответственность и, если есть такая возможность, забрать животное из приюта, подарив ему постоянный дом.