Боксёр из Великих Лук вышел в четвертьфинал первенства мира

Великолукский спортсмен Кирилл Коршаков одержал победу судейским решением над Русланом Ахметовым из Казахстана (4:1) и прошёл в четвертьфинал первенства мира по боксу среди спортсменов до 19 лет. Турнир принимает черногорская Будва, сообщил тренер боксёра Юрий Фёдоров на своей странице в соцсетях, пишет ПАИ.

Великолучанин выступает в весовой категории до 85 килограммов. За выход в полуфинал Коршаков сразится с двукратным чемпионом Англии среди молодёжи Каем Кернсом, который в 1/8-й досрочно одолел Нуралы Абдрашитова из Киргизии за явным преимуществом.

Победитель четвертьфинального поединка в полуфинале встретится с кем-то из пары «белорус Назар Стальчук – венгр Дьюла Бозаи».