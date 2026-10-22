Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Боксёр из Великих Лук вышел в четвертьфинал первенства мира

22 октября 2026 года, 12:47

Великолукский спортсмен Кирилл Коршаков одержал победу судейским решением над Русланом Ахметовым из Казахстана (4:1) и прошёл в четвертьфинал первенства мира по боксу среди спортсменов до 19 лет. Турнир принимает черногорская Будва, сообщил тренер боксёра Юрий Фёдоров на своей странице в соцсетях, пишет ПАИ.

Боксёр из Великих Лук вышел в четвертьфинал первенства мира

Фото: Федерация бокса России

Великолучанин выступает в весовой категории до 85 килограммов. За выход в полуфинал Коршаков сразится с двукратным чемпионом Англии среди молодёжи Каем Кернсом, который в 1/8-й досрочно одолел Нуралы Абдрашитова из Киргизии за явным преимуществом.

Победитель четвертьфинального поединка в полуфинале встретится с кем-то из пары «белорус Назар Стальчук – венгр Дьюла Бозаи».

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор поздравил псковскую победительницу конкурса «Родная игрушка»
Михаил Ведерников и Борис Елкин обсудили порядок принятия бюджета региона на 2027 год
Псковские «Русские узоры» отправились на фестиваль в Китай
К 13 годам колонии приговорили жителя Островского района за убийство и изнасилование, совершённые в 1998 году
«Бессмертный полк России» приглашает псковичей на конкурс «Пробуждая сердца»
Великолучан призывают поддержать приют для бездомных животных
В Пскове начался прием заявок на конкурс «Лучший по профессии»
Тепловые камеры на улице Индустриальной в Пскове оказались подтоплены
Ушёл из жизни псковский художник Николай Захаров

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе