Нос к носу

«По утрам в носу образуются желтые корочки, приходится дышать ртом, пока всё не промоешь. Что это может быть?» - спрашивает Елена Добрынина из Пскова.

Помимо нарушения функции носового дыхания, он может привести к ослаблению иммунитета и развитию синусита (воспалению носовых пазух). Особенно этот микроб опасен для детей и ослабленных больных с хроническими заболеваниями. Поэтому стоит сделать посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам из носа, чтобы понять, какой спектр микрооранизмов там находится. Лечение осуществляет оториноларинголог или врач инфекционист, так как самолечение может привести к развитию устойчивости микробов к большинству антибиотиков, поэтому нужно обратиться к врачу.