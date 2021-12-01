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Общество / Здоровье

Нос к носу

Текст:
Елена Аверьянова
1 декабря 2021 года, 12:01
Фото: pixnio.com
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя»

«По утрам в носу образуются желтые корочки, приходится дышать ртом, пока всё не промоешь. Что это может быть?» - спрашивает Елена Добрынина из Пскова.

Чаще всего такое состояние возникает из-за размножения в носоглотке условно-патогенной флоры, например, золотистого стафилококка.

Нос к носу Елена Аверьянова, доцент ПсковГУ

Помимо нарушения функции носового дыхания, он может привести к ослаблению иммунитета и развитию синусита (воспалению носовых пазух). Особенно этот микроб опасен для детей и ослабленных больных с хроническими заболеваниями. Поэтому стоит сделать посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам из носа, чтобы понять, какой спектр микрооранизмов там находится. Лечение осуществляет оториноларинголог или врач инфекционист, так как самолечение может привести к развитию устойчивости микробов к большинству антибиотиков, поэтому нужно обратиться к врачу.

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