«Всенощное бдение» Рахманинова впервые прозвучит в Пскове

28 октября в Пскове впервые будет исполнено «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова в концертном варианте. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства культуры Псковской области.

Перед слушателями произведение представит Псковский камерный хор, которым руководит дирижёр Сергей Кузнецов. Концерт пройдёт в храме Святого благоверного великого князя Александра Невского по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея.

Начало назначено на 20:00. Для слушателей вход будет свободным.