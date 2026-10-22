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Общество

«Всенощное бдение» Рахманинова впервые прозвучит в Пскове

22 октября 2026 года, 14:30

28 октября в Пскове впервые будет исполнено «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова в концертном варианте. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства культуры Псковской области.

«Всенощное бдение» Рахманинова впервые прозвучит в Пскове

Фото: Министерство культуры Псковской области

Перед слушателями произведение представит Псковский камерный хор, которым руководит дирижёр Сергей Кузнецов. Концерт пройдёт в храме Святого благоверного великого князя Александра Невского по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея.

Начало назначено на 20:00. Для слушателей вход будет свободным.

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