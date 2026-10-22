В Псковском районе нетрезвый водитель без прав наехал на пешехода и протаранил опору ЛЭП

В деревне Похвальщина Псковского района легковой автомобиль сбил человека, после чего врезался в опору линии электропередачи, сообщает Телеграм-канал«Псковская сводка. ПАИ».
В деревне Похвальщина Псковского района легковой автомобиль сбил человека, после чего врезался в опору линии электропередачи, сообщает Телеграм-канал«Псковская сводка. ПАИ».
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 19-летний пешеход.
Водитель сам признался, что употреблял спиртное и не имеет водительского удостоверения.
На месте ДТП работали спасатели АСС, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства случившегося выясняются.