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Общество

В Псковском районе нетрезвый водитель без прав наехал на пешехода и протаранил опору ЛЭП

22 октября 2026 года, 10:59

В деревне Похвальщина Псковского района легковой автомобиль сбил человека, после чего врезался в опору линии электропередачи, сообщает Телеграм-канал«Псковская сводка. ПАИ».

В Псковском районе нетрезвый водитель без прав наехал на пешехода и протаранил опору ЛЭП

Фото: Телеграм-канал«Псковская сводка. ПАИ»

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 19-летний пешеход.

Водитель сам признался, что употреблял спиртное и не имеет водительского удостоверения.

На месте ДТП работали спасатели АСС, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства случившегося выясняются.

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