Раскрыта новая схема движения транспорта на Запсковье

О том, какой будет новая схема движения, которую собираются ввести на Запсковье, рассказал заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко в программе «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

Он напомнил, что новый порядок движения начнёт действовать после завершения ремонтных работ на улицах Шоссейной и Алмазной.

«Схема чем-то будет похожа на круговое движение, но с существенным отличием. Движение будет регулироваться светофорным объектом на пересечении Поземского и Алмазной», – сказал Алексей Саенко.

Кроме того, появятся участки с односторонним движением по улице Леона Поземского на отрезке от улицы Алмазной до мясокомбината (при движении в центр города) и на улице Шоссейной от улицы Поземского до Алмазной (при движении на выезд из города).

«При этом сквозного движения по Алмазной от рынка в направлении заправки не будет, будет только выезд направо. То есть если мы от строительного рынка едем, мы поворачиваем исключительно направо», – пояснил замглавы администрации Пскова.