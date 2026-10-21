Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Пскове на улице Яна Фабрициуса при возгорании спасли трёх жильцов

21 октября 2026 года, 15:33

За прошедшие дежурные сутки пожарно-спасательные подразделения Псковской области выезжали на тушение пожара в пятиэтажке на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Об этом «Псковской правда» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В Пскове на улице Яна Фабрициуса при возгорании спасли трёх жильцов

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире, расположенной на четвёртом этаже.

Огонь повредил комнату площадью 3х6 метров и балкон. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнём.

Пожарные не допустили дальнейшего распространения пламени, спасли трёх человек и саму квартиру. В ликвидации участвовали 11 сотрудников МЧС России и четыре единицы техники.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Росгвардейцы за неделю изъяли у жителей Псковской области 20 единиц оружия
Житель Красногородска предстал перед судом за долг по алиментам свыше миллиона рублей
Жительница Великих Лук получила срок за хищение миллиона рублей у пенсионерки
Волонтёр из Псковской области вошла в список кандидатов на награду «Доброволец России»
ГК «Титан» формирует парк кранов грузоподъемностью до 450 тонн для строительства завода ПЭТ и ПБТ
Новая транспортная схема появится после ремонта улиц Шоссейной и Алмазной в Пскове
В Петербурге задержан уроженец Псковской области, похитивший ребёнка
Губернатор Псковской области наградил 11 победителей регэтапа премии #МыВместе
В Печорах состоится Международный форум «ДоброСтарт»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе