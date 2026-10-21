В Пскове на улице Яна Фабрициуса при возгорании спасли трёх жильцов

За прошедшие дежурные сутки пожарно-спасательные подразделения Псковской области выезжали на тушение пожара в пятиэтажке на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Об этом «Псковской правда» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире, расположенной на четвёртом этаже.

Огонь повредил комнату площадью 3х6 метров и балкон. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнём.

Пожарные не допустили дальнейшего распространения пламени, спасли трёх человек и саму квартиру. В ликвидации участвовали 11 сотрудников МЧС России и четыре единицы техники.