Тепловые камеры на улице Индустриальной в Пскове оказались подтоплены

Работы на улице Индустриальной в Пскове замедлился – за две недели прироста объёмов не произошло, а качество исполнения вызывает вопросы у заказчика. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковских тепловых сетей.

Серьёзную тревогу вызывает вода, скопившаяся в тепловых камерах — узлах с запорной арматурой и контрольными точками. Их затопление ставит под угрозу надёжность всей системы. Причины устанавливаются, но последствия уже устраняют. Параллельно на предприятии решили усилить контроль за состоянием камер, чтобы ситуация не повторилась.

Есть отставание и от графика: обратную засыпку ведут медленнее запланированного, а последнюю партию лотков поставят лишь к середине ноября. Подрядчик обещает завершить все работы, кроме благоустройства, к 30 ноября и затем законсервировать объект, однако на предприятии ему больше не доверяют – нужен результат.

Отдельная претензия в рамках текущих работ – благоустройство. Вопросы есть к щебенению проезжей части, асфальтированию и озеленению. Именно от этих работ зависит, как улица будет выглядеть в итоге и насколько комфортно здесь будет людям.

Сейчас площадка выглядит запущенной. Объект не примут, пока не устранят все замечания и недоделки.

Компромиссов и «временных решений» также не предполагается. Если подрядчик продолжит игнорировать претензии, компанию ждут дальнейшие санкции. В Псковских тепловых сетях пояснили: цель не усложнить кому-то жизнь, а добиться, чтобы Псков получил не формальную галочку, а надёжную и безопасную инфраструктуру.

Ближайшая задача предприятия – навести порядок и выйти на стабильный темп.