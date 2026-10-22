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Общество

Заксобрание Псковской области проведёт сессию 29 октября

22 октября 2026 года, 14:50

Очередная сессия Законодательного Собрания Псковской областизапланирована на 29 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном парламенте.

Заксобрание Псковской области проведёт сессию 29 октября

Фото: Законодательное собрание Псковской области

Спикер Борис Елкин провёл заседание Совета, на котором утвердили дату и перечень вопросов — всего в повестку включили 27 пунктов. Народным избранникам предстоит обсудить предложение о распространении на Псковскую область федерального пилота по услугам гостевых домов, законопроект о мерах поддержки студотрядов, а также блок документов, уточняющих границы муниципалитетов, которые находятся в нескольких районах региона.

Кроме того, по инициативе уполномоченного при губернаторе Александра Котова в список добавили вопрос о пересмотре правового механизма выдачи охотничьих разрешений.

Руководитель комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту Дмитрий Быстров выступил с предложением провести парламентский час, посвящённый готовности области к отопительному сезону.

«Предложение действительно актуальное на данный момент. Не первый год у нас возникают вопросы, связанные с отоплением. Поэтому, думаю, что если мы заслушаем на сессии доклад правительства, то это будет полезно и для депутатов, и для наших избирателей», — отметил спикер парламента.

Ещё один блок повестки связан с формированием персонального состава комиссий и направлением депутатов в постоянные комитеты Парламентской ассоциации Северо-Запада России.

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