Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Ушёл из жизни псковский художник Николай Захаров

22 октября 2026 года, 15:30

Региональное отделение Союза художников России сообщило о кончине псковского художника Николая Захарова, пишет ПАИ.

Ушёл из жизни псковский художник Николай Захаров

Фото: pxhere.com

В организации отметили, что Николай Захаров являлся частью художественного сообщества, и его смерть стала тяжёлой потерей для всех, кто его знал и трудился рядом. Коллеги подчеркнули, что вместе с ним уходит частица общей художественной семьи, однако остаются воспоминания, добрые встречи и произведения, в которых продолжает жить душа мастера.

От имени отделения Союза его коллеги выразили глубокие соболезнования родным и близким Николая Захарова, разделив боль утраты. «Пусть память о нём, о его творчестве и о времени, проведённом рядом, останется с нами надолго», – говорится в сообщении.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор поздравил псковскую победительницу конкурса «Родная игрушка»
Михаил Ведерников и Борис Елкин обсудили порядок принятия бюджета региона на 2027 год
Псковские «Русские узоры» отправились на фестиваль в Китай
К 13 годам колонии приговорили жителя Островского района за убийство и изнасилование, совершённые в 1998 году
«Бессмертный полк России» приглашает псковичей на конкурс «Пробуждая сердца»
Великолучан призывают поддержать приют для бездомных животных
В Пскове начался прием заявок на конкурс «Лучший по профессии»
Тепловые камеры на улице Индустриальной в Пскове оказались подтоплены
Заксобрание Псковской области проведёт сессию 29 октября

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе