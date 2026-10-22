Ушёл из жизни псковский художник Николай Захаров

В организации отметили, что Николай Захаров являлся частью художественного сообщества, и его смерть стала тяжёлой потерей для всех, кто его знал и трудился рядом. Коллеги подчеркнули, что вместе с ним уходит частица общей художественной семьи, однако остаются воспоминания, добрые встречи и произведения, в которых продолжает жить душа мастера.

От имени отделения Союза его коллеги выразили глубокие соболезнования родным и близким Николая Захарова, разделив боль утраты. «Пусть память о нём, о его творчестве и о времени, проведённом рядом, останется с нами надолго», – говорится в сообщении.