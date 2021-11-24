На кончиках пальцев

Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя». «Стала теряться чувствительность пальцев рук. Берусь за горячую сковородку - и ничего не ощущаю. Что за напасть?» - спрашивает Светлана Семенова из Пскова.

Нарушение кожной чувствительность может быть связано с патологией опорно-двигательного аппарата, в частности, шейно-грудного отдела позвоночника. В этом случае смещение позвонков, костные выросты (остеофиты) пережимают нервы, идущие к пальцем рук, в связи с чем и происходит нарушение чувствительности. Елена Аверьянова, доцент ПсковГУ

Также проблемы с чувствительностью могут возникать при эндокринных заболеваниях, например, сахарного диабета. При этом нарушается капиллярный кровоток, в связи с чем кожные рецепторы перестают работать. Так что этом симптом - достаточно серьезный признак проблем в организме, которые нужно обязательно выявить и решить.

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