Беги, Даша, беги!

Победительницей конкурса на самое яркое фото с Эстафеты «Псковской правды» в этом году стала студентка ПсковГУ Дарья Дмитриева. В комментарии под снимком она рассказала о том, что участие в Эстафете в ее семье — давняя традиция. А придя в редакцию за наградой, принесла многочисленные артефакты из домашнего архива. Мы с удовольствием публикуем рассказ Даши и фотографии реликвий семьи Дмитриевых.

«Начала обгонять машину»

Свою первую Эстафету на призы газеты «Псковской правды» Даша бежала в 2016 году, когда училась в шестом классе. Тогда ее команда заняла первое место. «Я ее очень хорошо помню, - говорит она. - Уже тогда для меня это была огромная гордость. Я бежала последний этап. Наша команда лидировала и эстафетную палочку мне передали первой. Я так боялась, что меня догонят соперники, что начала обгонять машину, которая ехала впереди и проводила видеосъемку».

В Многопрофильном правовом лицее № 8, где училась девушка, физической культуре и спорту уделяют большое внимание, поэтому попасть в команду было довольно сложно. «В этом же лицее учился мой старший брат, - рассказывает Даша. - Когда я начала учиться в первом классе, он был уже одиннадцатиклассником. А брат у меня спортсмен, всегда хорошо бегал и учитель физкультуры об этом знал. Видимо, и на меня сразу как-то рассчитывали, возлагали надежды, верили, что и я смогу показывать хорошие результаты. По крайне мере, именно благодаря учителю я стала заниматься легкой атлетикой». Поддержать Дашу-шестиклассницу, участвующую в Эстафете, пришла ее бабушка Надежда Леонтьевна. Будучи ученицей псковской школы № 47 она тоже в ней участвовала и неоднократно побеждала.

«Бабушка у меня тоже спортсменка. Кроме легкой атлетикой занималась спортивной гимнастикой. Она сказала тогда, что глядя на меня, переживала те же эмоции, которые испытывала, когда бежала сама, - рассказала девушка. - И действительно это так. Лично для меня эта Эстафета очень важна, надеюсь, что дети мои тоже в ней поучаствуют».

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У Даши сохранился выпуск газеты «Псковской правды» от 2016 года, посвященной той Эстафете. В тот год она проходила 6 мая. У девушки и ее бабушки журналисты издания брали комментарии и они попали на страницы номера.

Дарья Дмитриева, 8-я школа, 6 «В» класс: - Я бежала на последнем этапе и финишировал первой. Это очень здорово! В других соревнованиях я участвовала не раз, но эстафету бежала впервые. Мне очень понравилось! Атмосфера очень бодрая, веселая. Все вокруг воодушевлены. Конечно, перед стартом я волновалась, вдруг кто-то обгонит, но все прошло хорошо. У нас в классе выбирали тех, кто лучше бегает. Надеюсь, в следующем году опять побегу. Надежда Леонтьевна: - Я сегодня пришла поболеть за внучку. Она молодец - прибежала первой. Точно мои гены! Я сама бегала эстафету с конца 50-х годов до середины 60-х и не раз побеждала. Всегда с большим волнением и удовольствием прихожу на эстафету. Мне это мероприятие очень дорого. А тут еще и младшая внучка очень удачно приехала из Петербурга, тоже все смогла увидеть своими глазами.

«Эстафета - мой формат»

Кроме номера газеты за 2016 год, своих грамот и медалей за участие в последующих Эстафетах, в редакцию Даша принесла вырезку из газеты с фотографией своего папы, бегущего Эстафету. Снимок был сделан корреспондентом «Псковской правды» в 1980-х годах.

«Родители бегали Эстафету с 1983 по 1987 годы, - говорит она. - Выступали, правда, за разные школы. Ну и брат мой, у которого я собственно эту эстафету и переняла, бегал ее в 2010-х годах, а я в первый раз в 2016-м побежала». Дмитриевы до сих пор бережно хранят реликвии Эстафеты, а Даша их продолжает приумножать. В этом году она выиграла забег в составе команды от Псковского университета.

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«У мамы и бабушки ничего не сохранилось от участия в Эстафете, что странно, потому что именно они у нас отвечают за хранение всяких семейных реликвий, - улыбается девушка. - Зато папа сохранил все свои нагрудные номера и фотографию, вырезанную из газеты».

Даша студентка первого курса вуза, учится на отделении «Реклама и связи с общественностью». Занимается в образцово-художественном коллективе «Щелкунчик», состоит в университетской сборной по легкой атлетике. Говорит, что выбирать спорт профессией не стала, потому что несмотря на хорошие с ним отношения, это все же больше хобби. На счету у девушки участие во многих соревнованиях, но Эстафета «Псковской правды» - одно из любимых.