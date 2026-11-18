Региональная подсистема РСЧС Псковской области готова ко всем задачам зимнего периода. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в MAX после заседания окружной Комиссии по ЧС, которое провел полпред в СЗФО Игорь Руденя.

По его словам, отопительный сезон в области начался 23 сентября и к 5 октября охватил все муниципалитеты. Объекты ЖКХ готовы на 100%, а для ликвидации возможных аварий созданы бригады с необходимым оборудованием и техникой.

Михаил Ведерников отметил, что на дорогах региона будут работать более 300 единиц специализированной техники, запасы ГСМ и противогололедных материалов сформированы. На водоемах определены места традиционного выхода людей на лед, после введения запрета там пройдут рейды с УМВД и ГУ МЧС России.

Губернатор рассказал, что с 2013 года в регионе для профилактики пожаров установили почти 41 тысячу датчиков в десяти тысячах домов. Кроме того, система оповещения «Внимание всем» проходит ежемесячную проверку, налажены СМС-рассылки и информирование через мессенджер MAX, добавил глава региона.