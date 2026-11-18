Муниципальная реформа в Псковской области должна решить кадровый вопрос на местах: для этого в регионе действует программа «Земский муниципальный служащий». О ее задачах и условиях в эфире «Оглавления» на радиостанции «Серебряный дождь» рассказала начальник управления муниципального развития правительства области Елена Тимашова, пишет Псковское агентство информации.

«Эта программа – один из элементов продолжения муниципальной реформы и дает пополнение для нашей муниципальной команды. Квалифицированный муниципальный служащий – это стопроцентная гарантия максимальной удовлетворенности жизни людей», – прокомментировала гостья радиоэфира.

Елена Тимашова отметила, что финансовая часть программы – выплата в 500 тысяч рублей. Ее могут получить специалисты до 35 лет, работающие на востребованных муниципальных должностях в населенных пунктах, где живут не более 50 тысяч человек. Такую поддержку на данный момент оказали 18 сотрудникам.

Вторая часть – выращивание кадров со школьной скамьи: профориентация, целевое обучение, переподготовка действующих служащих и кадровый резерв. По целевым договорам сейчас учатся 11 человек; тем, кто учится без троек, положена губернаторская стипендия 7 500 рублей плюс поддержка от направившего округа.

Таким образом, как уточнила начальник управления, программа сочетает разовую выплату с долгосрочной подготовкой специалистов для малых городов и сел региона.