Три года колонии общего режима получил 19-летний курьер, который вместе с мошенниками обманул пожилого жителя Гдовского района на 690 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Деньги он забрал в декабре прошлого года, действуя в составе организованной группы. Похожие эпизоды были в Волгограде и Рязанской области. Там молодого человека уже осудили. Приговоры судов в том числе вступили в свою законную силу.

Схема такая: пенсионерам звонили якобы из «Ростелекома», военной прокуратуры и налоговой, рассказывали о декларировании средств и убеждали отдать деньги курьеру. Заработка парень так и не дождался, но все расходы оплачивал куратор.

В суде он признал вину частично, сославшись на то, что не знал других участников группы. Суд эти доводы не принял. Иск потерпевшего удовлетворен в полном объеме.