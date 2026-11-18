Пожилая жительница Псковского района получила обратно 140 тысяч рублей, которые перевела мошенникам. Об этом «Псковской правде» сообщили в прокуратуре района.

По его словам, женщина поверила в схему сохранения денег на банковском счете и отправила средства через интернет аферистам. В ходе расследования уголовного дела правоохранители установили владельца счета, на который поступили деньги.

Районный прокурор подал в суд иск о взыскании с него необоснованного обогащения. Суд, в свою очередь, требования удовлетворил, судебные приставы исполнили решение. Похищенные ранее денежные средства вернулись пенсионерке.

В прокуратуре Псковского района в том числе призвали не переводить средства незнакомцам и не доверять «выгодным» схемам в мессенджерах.