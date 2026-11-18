Девять лет колонии строгого режима – такой приговор вынес Стругокрасненский районный суд жителю Плюссы, который застрелил человека из охотничьего ружья. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Трагедия произошла в декабре прошлого года на улице Ленина в Плюссе.

Согласно версии суда, незадолго до этого между мужчинами случился конфликт с взаимными оскорблениями и насилием, и на почве неприязни подсудимый выстрелил в оппонента картечью. Потерпевший умер на месте от полученных травм.

Сам подсудимый настаивал: он признает лишь превышение пределов обороны. По его словам, действия потерпевшего перед выстрелом он расценил как угрозу для себя и своей семьи. Умышленное убийство он отрицает, но в содеянном раскаивается.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств поведение самого потерпевшего: он нанес подсудимому телесные повреждения в кафе и носил охотничье оружие в состоянии опьянения. Однако это не изменило квалификацию – часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.