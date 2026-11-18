Почти 50 тысяч тонн мяса и 36,5 тысяч тонн молочной продукции поступило в Псковскую область из Беларуси с начала 2026 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.