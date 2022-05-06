Вместе весело бежать

В семье Марчекновых спортом занимаются все. Мама плаваньем, папа легкой атлетикой, а маленькая Ника пока танцует. «Нам очень понравилось, мы обязательно побежим еще», - пообещала мама. Победителями семейного забега стала семья Рябовых- папа Роман, мама, Анна, и их восьмилетний сын Владик. «Я участвовала в эстафете «Псковской правды» только как учитель физкультуры - в школе работаю. А как семейная команда - первый раз. Впечатления хорошие!», - говорит Анна Рябова. Рябовы к эстафете специально не готовились. «Мы в принципе активный, подвижный образ жизни ведем, занимаемся спортом. Не сидим на месте», - отмечает она. «Бывшие спортсмены», - добавляет глава семьи, Роман Рябов.

Но для 8-летнего Владика - это первые большие соревнования. Он недавно стал заниматься легкой атлетикой, и до этого момента в городских спортивных мероприятиях не участвовал. Один из его братьев тоже участвует в эстафете - но в составе школьной команды. «У нас три сына. Старший в волейбол играет, средний в баскетбол. Семья спортивная», - замечает Роман Рябов.

Командный дух

Самые многочисленные забеги прошли среди школьников, студентов колледжей и высших учебных учреждений. Сразу несколько первых мест заняли команды Псковского университета. «Я бежала второй этап, - рассказывает студентка ПсковГУ Элина Шперлиньш. - Когда увидела, что моя девчонка бежит первая, поняла, что сейчас надо выжать из себя все силы. В итоге эстафетную палочку тоже передавала следующему члену команды первая». Победить, говорит Элина, помог командный дух, а еще то, что все в команде заядлые ЗОЖники и спортсмены. Сама студентка играет в волейбол и баскетбол, за ее плечами огромное число соревнований, в том числе и легкоатлетических.

Всю дистанцию девушки из университета бежали первыми и лидерство никому не уступали. Итог — первое место на пьедестале. Отдельный маршрут был сделан для самых юных участников — шестиклассников. В зачете команд выступили 25 сборных — 175 школьников. Самыми быстрыми оказались ученики Псковского педагогического комплекса. Ребята рассказали, что их команда состояла из учеников двух школ — 25-й и 26-й. Право в нее попасть надо было заслужить. Учителя физкультуры проводили внутришкольные отборы, а потом тех, кто показал лучшие результаты взяли в команду.

«Победили мы потому, что у нас самая дружная команда», - убеждены ребята, которые до того, как попали на эстафету даже не были знакомы между собой. «За первое место на дистанции нам пришлось побороться, - рассказывает член команды Михаил. - Победу мы вырывали несколько раз, обгоняя наших соперников на разных этапах. В какой-то момент даже возникли сомнения, что все получится».

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В забеге школьников выиграла команда Псковского технического лицея. Трое из сборной — легкоатлеты, другие ребята тоже занимаются спортом: волейболом, тхэквандо. «Все в достаточно хорошей форме», - сказала одна из участниц команды. Набрать команду для участия в эстафете преподавателям было не сложно. «У нас спортсменов в лицее знают в лицо, поэтому учителя просто подходили и предлагали. Самые активные спортсмены, конечно, не отказывались участвовать в эстафете», - рассказал один из лицеистов.



Подготовки к мероприятию как таковой не было. «Каждый спортсмен отдельно — очень сильный. Поэтому командных тренировок не было», - пояснили ребята. Тем не менее, победа для команды была неожиданной: «Конечно, мы максимально выложились. Но, если честно, все равно приятно удивлены, что победили». И, конечно, помимо кубка, медалей и подарков, у детей остались хорошие впечатления от участия в эстафете. «День сегодня хороший. Церемония была немного затянутой, но впечатления очень яркие!»

Желающих хоть отбавляй

В составе команд от предприятий и организаций — пять человек. Но, кажется, количество участников корпоративных забегов пора увеличивать. В некоторых организациях количество желающих участвовать в эстафете было больше. «У нас шесть человек в команде, один из них — запасной. Команду собрали за один день», - говорит специалист по связям с общественностью псковского завода «Титан-Полимер» Денис Бахтин. В составе команды — трое мужчин и две девушки. Трое из них постоянно занимаются бегом. Илья Самойлов – участник «Псковского полумарафона», Любовь Сергеева – бежала на «Всероссийском полумарафоне ЗаБег.РФ», на полумарафонах в Санкт-Петербурге и других городах.

«Мы участвуем впервые в эстафете. У нас молодой коллектив, его численность растет и сейчас составляет больше 170 человек. Мы не можем оставаться в стороне от спортивной жизни города», - отметил Денис Бахтин. Эстафета Победы – это и первое командное мероприятие Молодежного парламента. «Новый состав как единая команда находится на стадии формирования. Мы учимся взаимодействовать друг с другом, а такие мероприятия очень сплачивают и помогают найти точки соприкосновения, чтобы совместно работать дальше», - считает председатель Молодежного парламента Екатерина Ломанова. Сама Екатерина Эстафету не бежала, но коллег своих всячески поддерживала. «Мы довольны собой, нам, конечно, было страшно соревноваться с 76-й дивизией и с нашими профессионалами спортсменами, но мы пробежали достойно», - считает капитан команды Алена Иванова.

Девушка отмечает, что после затяжной пандемии — это первое массовое мероприятие, что не может не радовать. Кроме того, особое значение ему придает то, что впервые эстафета прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове в 1945 году. Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. «Своим участием мы отдает дань нашим дедам, нашим победителям, которые принесли нам мирное и солнечное, как сегодня, небо над головой»,- сказала она. Среди корпоративных команд было много таких, которые являются постоянными участникам Эстафеты. Например, сотрудники государственного архива Псковской области до пандемии каждый год выставляли свою команду. Этот год не стал исключением. «У нас в команде все: от руководителя, который бежал первый этап Эстафеты, до самых молодых наших сотрудников», - рассказывает член команды, заместитель директора архива Дмитрий Алексеев. - Все участники разного уровня подготовки, но все спортом все равно стараются заниматься и здоровый образ вести».

В корпоративном забеге победу одержал новый участник забега - команда «Королевы спорта — Легкая атлетика». Девушек в сборной было всего две, но участников и болельщиков больше интересовал вопрос - какую организацию представляют победители? Оказалось, это действительно сборная от разных организаций, но всех участников объединяет то, что они занимаются легкой атлетикой. На старт ребята вышли подготовленными, потому что тренируются они постоянно. «Мы ежедневно готовимся. Шесть раз в неделю», - пошутили они.

У многих также есть опыт участия в соревнованиях, как на короткие, так и на длинные дистанции. Второе место досталось Псковскому управлению Росгвардии, команда уже не первый раз становится призером Эстафеты. А вот «бронзу» завоевала сборная регионального Управления федеральной службы судебных приставов. Для команды ведомства это хороший результат. «Раньше призовых мест не занимали. Это впервые», - признался начальник регионального управления службы приставов Сергей Колесников. Кстати, и сам он впервые принимает участие в эстафете в составе команды. Может, поэтому сразу стали призерами?