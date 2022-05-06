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Спорт / Соревнования

Вместе весело бежать

Эстафета «Псковской правды» вернулась к привычному формату

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Редакция
6 мая 2022 года, 11:29
Фото: Андрей Степанов
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В Пскове 5 мая состоялось долгожданное спортивное событие – легкоатлетическая Эстафета на призы «Псковской правды», посвященная Победе в Великой Отечественной войне. Два года она проходила в онлайн формате, а в этом году участники снова собрались вместе, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Забег прошел по набережной Великой.

Псковская традиция

«Я надеюсь, что эстафета «Псковской правды» и дальше будет жить, а многие из вас примут участие в ее столетии, - обратился к участникам эстафеты главный редактор газеты Максим Андреев.

Он напомнил, что первая эстафета на призы издания состоялась в мае 1945 года, вскоре после Победы в Великой Отечественной войне. Тогда ее маршрут проходил по разрушенному войной Пскову, который еще только начинал восстанавливаться. Но и спустя 77 лет, по его словам, это спортивное мероприятие не потеряло свою актуальность, о чем свидетельствует большое количество участников.

«Такие мероприятия позволяют нам сплотиться, - сказал глава администрации города Пскова Борис Елкин во время церемонии открытия эстафеты.

Вместе весело бежать

Фото Андрей Степанов
Вместе весело бежать

Фото Андрей Степанов
Вместе весело бежать

Фото Андрей Степанов
Вместе весело бежать

Фото Андрей Степанов
Вместе весело бежать

Фото Андрей Степанов

Он отметил, что эстафета — знаковое событие для города и псковичей. «Тепло на душе от того, что сегодня отличная погода, что участников соревнования собрал отремонтированный стадион «Машиностроитель», что отмена ряда ограничений позволяет увидеть лица спортсменов, готовых к новым свершениям и победам», - отметил он.

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Глава городской администрации выразил надежду, что эта традиция будет жить и дальше. «Эстафета напоминает о Великой Победе подрастающему поколению, которое возможно не застало своих прадедушек и дедушек, которые бы могли поделиться с ними историями о событиях того времени», - сказал он.

Папа, мама, я

Первыми в рамках эстафеты на призы газеты «Псковская правда» на старт вышли семейные команды. Их в этому году было всего три. Первый этап пробежали папы, второй — мамы, а последний, самый короткий, - дети.

Самым юным участником стал трехлетний Ярослав Ковалев. Это первое соревнование маленького спортсмена. Чтобы подготовить ребенка к выступлению родители ездили с ним тренироваться на стадион «Машиностроитель», поэтому несмотря на свой малый возраст Ярослав знал, что бежать надо по дорожке и только тогда, когда мама передаст ему эстафетную палочку.

Вместе весело бежать
Ярославу Ковалеву всего три года
Фото Андрей Степанов

На своем этапе ему пришлось состязаться с пятилетней Никой и восьмилетним Владиком. Но подбадриваемый братом Тимофеем, мамой Еленой и папой Алексеем Ярослав до финиша добежал самостоятельно. Ковалевы в семейном забеге заняли третье место. «В эстафете наша семья участвует впервые, - говорит мама Елена. - Но опыт участия в соревнованиях есть и у старшего сына, и у мужа. Решили, что пора стартовать и младшему. К тому же, было бы странным жить в Пскове и ни разу не пробежать традиционную эстафету «Псковской правды».

«Всё получилось, - добавляет папа, - с дистанции никто не сошёл, а младшенький пробежал даже лучше родителей. Мы рады, что смогли стать частью истории псковской эстафеты».

Второй к финишу пришла команда Марченковых. Семья участвует в эстафете «Псковской правды» второй раз. Их первый забег состоялся, когда Нике было всего два года. «Дочь была совсем маленькой, участников было больше и планов победить мы не строили, важно было просто участие. Помню, ее этап мы просто прошли пешком, - говорит мама Алина.

Вместе весело бежать

фото Андрей Степанов
Вместе весело бежать

фото Андрей Степанов
Вместе весело бежать

фото Андрей Степанов
Вместе весело бежать

фото Андрей Степанов

В семье Марчекновых спортом занимаются все. Мама плаваньем, папа легкой атлетикой, а маленькая Ника пока танцует. «Нам очень понравилось, мы обязательно побежим еще», - пообещала мама.

Победителями семейного забега стала семья Рябовых- папа Роман, мама, Анна, и их восьмилетний сын Владик. «Я участвовала в эстафете «Псковской правды» только как учитель физкультуры - в школе работаю. А как семейная команда - первый раз. Впечатления хорошие!», - говорит Анна Рябова.

Рябовы к эстафете специально не готовились. «Мы в принципе активный, подвижный образ жизни ведем, занимаемся спортом. Не сидим на месте», - отмечает она. «Бывшие спортсмены», - добавляет глава семьи, Роман Рябов.

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Но для 8-летнего Владика - это первые большие соревнования. Он недавно стал заниматься легкой атлетикой, и до этого момента в городских спортивных мероприятиях не участвовал.

Один из его братьев тоже участвует в эстафете - но в составе школьной команды.

«У нас три сына. Старший в волейбол играет, средний в баскетбол. Семья спортивная», - замечает Роман Рябов.

Командный дух

Самые многочисленные забеги прошли среди школьников, студентов колледжей и высших учебных учреждений. Сразу несколько первых мест заняли команды Псковского университета.

«Я бежала второй этап, - рассказывает студентка ПсковГУ Элина Шперлиньш. - Когда увидела, что моя девчонка бежит первая, поняла, что сейчас надо выжать из себя все силы. В итоге эстафетную палочку тоже передавала следующему члену команды первая».

Победить, говорит Элина, помог командный дух, а еще то, что все в команде заядлые ЗОЖники и спортсмены. Сама студентка играет в волейбол и баскетбол, за ее плечами огромное число соревнований, в том числе и легкоатлетических.

Вместе весело бежать
Студентки ПсковГУ держали лидерство всю дистанцию
Фото Андрей Степанов

Всю дистанцию девушки из университета бежали первыми и лидерство никому не уступали. Итог — первое место на пьедестале.

Отдельный маршрут был сделан для самых юных участников — шестиклассников. В зачете команд выступили 25 сборных — 175 школьников. Самыми быстрыми оказались ученики Псковского педагогического комплекса.

Ребята рассказали, что их команда состояла из учеников двух школ — 25-й и 26-й. Право в нее попасть надо было заслужить. Учителя физкультуры проводили внутришкольные отборы, а потом тех, кто показал лучшие результаты взяли в команду.

Вместе весело бежать
Шестиклассники ППК оказались самыми быстрыми
Фото Андрей Степанов

«Победили мы потому, что у нас самая дружная команда», - убеждены ребята, которые до того, как попали на эстафету даже не были знакомы между собой.

«За первое место на дистанции нам пришлось побороться, - рассказывает член команды Михаил. - Победу мы вырывали несколько раз, обгоняя наших соперников на разных этапах. В какой-то момент даже возникли сомнения, что все получится».

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В забеге школьников выиграла команда Псковского технического лицея. Трое из сборной — легкоатлеты, другие ребята тоже занимаются спортом: волейболом, тхэквандо. «Все в достаточно хорошей форме», - сказала одна из участниц команды.

Набрать команду для участия в эстафете преподавателям было не сложно.

«У нас спортсменов в лицее знают в лицо, поэтому учителя просто подходили и предлагали. Самые активные спортсмены, конечно, не отказывались участвовать в эстафете», - рассказал один из лицеистов.

Вместе весело бежать
Команда Псковского технического лицея стали первыми
Фото Андрея Степанова

Подготовки к мероприятию как таковой не было. «Каждый спортсмен отдельно — очень сильный. Поэтому командных тренировок не было», - пояснили ребята.

Тем не менее, победа для команды была неожиданной: «Конечно, мы максимально выложились. Но, если честно, все равно приятно удивлены, что победили».

И, конечно, помимо кубка, медалей и подарков, у детей остались хорошие впечатления от участия в эстафете.

«День сегодня хороший. Церемония была немного затянутой, но впечатления очень яркие!»

Желающих хоть отбавляй

В составе команд от предприятий и организаций — пять человек. Но, кажется, количество участников корпоративных забегов пора увеличивать. В некоторых организациях количество желающих участвовать в эстафете было больше.

«У нас шесть человек в команде, один из них — запасной. Команду собрали за один день», - говорит специалист по связям с общественностью псковского завода «Титан-Полимер» Денис Бахтин. В составе команды — трое мужчин и две девушки. Трое из них постоянно занимаются бегом. Илья Самойлов – участник «Псковского полумарафона», Любовь Сергеева – бежала на «Всероссийском полумарафоне ЗаБег.РФ», на полумарафонах в Санкт-Петербурге и других городах.

Вместе весело бежать
Команда псковского завода «Титан-Полимер» участвовала в Эстафете впервые
Фото Арсения Тимашова

«Мы участвуем впервые в эстафете. У нас молодой коллектив, его численность растет и сейчас составляет больше 170 человек. Мы не можем оставаться в стороне от спортивной жизни города», - отметил Денис Бахтин.

Эстафета Победы – это и первое командное мероприятие Молодежного парламента. «Новый состав как единая команда находится на стадии формирования. Мы учимся взаимодействовать друг с другом, а такие мероприятия очень сплачивают и помогают найти точки соприкосновения, чтобы совместно работать дальше», - считает председатель Молодежного парламента Екатерина Ломанова. Сама Екатерина Эстафету не бежала, но коллег своих всячески поддерживала.

«Мы довольны собой, нам, конечно, было страшно соревноваться с 76-й дивизией и с нашими профессионалами спортсменами, но мы пробежали достойно», - считает капитан команды Алена Иванова.

Вместе весело бежать
Своим результатом довольны ребята из Молодежного парламента
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Девушка отмечает, что после затяжной пандемии — это первое массовое мероприятие, что не может не радовать. Кроме того, особое значение ему придает то, что впервые эстафета прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове в 1945 году. Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов.

«Своим участием мы отдает дань нашим дедам, нашим победителям, которые принесли нам мирное и солнечное, как сегодня, небо над головой»,- сказала она.

Среди корпоративных команд было много таких, которые являются постоянными участникам Эстафеты. Например, сотрудники государственного архива Псковской области до пандемии каждый год выставляли свою команду. Этот год не стал исключением. «У нас в команде все: от руководителя, который бежал первый этап Эстафеты, до самых молодых наших сотрудников», - рассказывает член команды, заместитель директора архива Дмитрий Алексеев. - Все участники разного уровня подготовки, но все спортом все равно стараются заниматься и здоровый образ вести».

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В корпоративном забеге победу одержал новый участник забега - команда «Королевы спорта — Легкая атлетика». Девушек в сборной было всего две, но участников и болельщиков больше интересовал вопрос - какую организацию представляют победители?

Оказалось, это действительно сборная от разных организаций, но всех участников объединяет то, что они занимаются легкой атлетикой.

На старт ребята вышли подготовленными, потому что тренируются они постоянно. «Мы ежедневно готовимся. Шесть раз в неделю», - пошутили они.

Вместе весело бежать
Среди корпоративных команд лучшими оказалась «Королевы спорта — Легкая атлетика»
фото Андрея Степанова

У многих также есть опыт участия в соревнованиях, как на короткие, так и на длинные дистанции.

Второе место досталось Псковскому управлению Росгвардии, команда уже не первый раз становится призером Эстафеты. А вот «бронзу» завоевала сборная регионального Управления федеральной службы судебных приставов. Для команды ведомства это хороший результат. «Раньше призовых мест не занимали. Это впервые», - признался начальник регионального управления службы приставов Сергей Колесников. Кстати, и сам он впервые принимает участие в эстафете в составе команды. Может, поэтому сразу стали призерами?

Вместе весело бежать
Приставы впервые вошли в тройку лидеров
фото Андрей Степанов

«Судебные приставы постоянно участвуют в этом мероприятии, сохраняют лучшие традиции Псковской области. Я лично как руководитель управления участвую первый раз. И сегодня нам удалось занять третье место. Это очень здорово и почетно!», - сказал Сергей Колесников.

По его словам, желающих представлять управление на эстафете «Псковской правды» было много. «Выбрали самых лучших. У нас много спортсменов, мы поддерживаем здоровый образ жизни и максимально популяризируем спорт. И, конечно будем участвовать в эстафете в следующем году», - пообещал он. И поблагодарил «Псковскую правду» за организацию «серьезного мероприятия»: «Очень высокий уровень, интересно, здорово, классно!» 

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