Полиция Псковской области аннулировала гражданство РФ 34-летнему мужчине и 25-летней женщине. Об этом «Псковской правде» сообщили в УМВД России по региону.

Документы они получили по поддельным сертификатам о знании русского языка, истории и основ законодательства. Экзамен иностранные граждане не сдавали: практическую часть выполнил другой человек, которого тоже лишили гражданства.

За содействие в сдаче письменной части каждый заплатил не менее 10 тысяч рублей.

Фальшивые сертификаты признали недействительными, паспорта гражданина РФ признаны недействительными и изъяты, подчеркнули в псковском УМВД.