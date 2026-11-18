Попытка убрать чужой фургон с помощью вилочного погрузчика обернулась для жителя Великих Лук взысканием в размере более 300 тысяч рублей, сообщили «Псковской правде» в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В октябре 2025 года истец оставил машину на территории бывшей базы льнозавода, которая принадлежит ему. Фургон мешал проезду, и через два дня ответчик сел за руль погрузчика, чтобы отодвинуть автомобиль на обочину. Вилы задели машину.

Независимая экспертиза оценила восстановительный ремонт более чем в 300 тысяч рублей. В суде ответчик не согласился с иском, оспаривал часть повреждений и сумму, но от судебной экспертизы отказался. Суд посмотрел видеозапись события и, изучив материалы дела, признал ущерб доказанным. Иск был удовлетворен.