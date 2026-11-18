Центральная котельная №1 в Пушкиногорском районе продолжает готовиться к переводу на природный газ. Ход реконструкции оценил первый заместитель министра строительства и ЖКХ региона Артем Иванов – он провел на объекте рабочее совещание. Об этом сообщила глава района Оксана Филиппова в своем канале в MAX.

По её словам, главное изменение на площадке – установка новых газовых котлов.

Вслед за ней специалисты приступили к монтажу дымовых труб и электропроводки; водно-распределительное устройство и система отопления котельной уже смонтированы.

Еще один этап, как уточнила Оксана Филиппова, близок к завершению: системы наружного и внутреннего газоснабжения построены полностью, осталось оформить исполнительную документацию, подтверждающую монтаж и производство работ.