По его словам, в Богданово вышку установили по договору с правительством Псковской области, в Иваньково – в рамках реализации президентского национального проекта «Устранение цифрового неравенства». В Иваньково появление вышки во многом зависело от активности жителей: они голосовали за нее на «Госуслугах» в 2025 году.

Иван Белугин отметил, что оборудование уже тестируют. Запуск запланирован на начало декабря, после чего связь должна улучшиться не только в этих деревнях, но и в соседних населенных пунктах. За три года в округе появилось пять новых вышек.

Отдельно глава района поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова и Управление цифрового развития и связи за внимание к проблемам Локнянского округа.