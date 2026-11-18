Магнитные доски с цитатами, упражнениями и фразами для размышления появились в шести детских интернатах Псковской области – их называют «Уголками поддержки». Об этом «Псковской правде» сообщили в Детском фонде Пскова.

Помимо готовых материалов, доска остается открытой площадкой для самих учителей: на ней можно поздравить коллегу с праздником, оставить шутку или рассказать, что помогает лично тебе восстанавливаться после трудного дня.

Содержание уголков подготовила команда проекта «Горящие сердца» – психологи и сотрудники фонда. Авторы подчеркивают, что такие доски важны как напоминание: педагоги не остаются один на один с усталостью, а их эмоциональному состоянию уделяют внимание.

Организаторы приглашают всех поделиться своими способами восстановить силы – лучшие идеи напечатают и разместят на «Уголках поддержки» в интернатах.

Проект «Горящие сердца» реализуется на грант президента России Владимира Путина, который был предоставлен Фондом президентских грантов.