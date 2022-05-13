Объединяющий забег

Эстафета на призы газеты «Псковской правды» прошла 5 мая, а эмоциями и впечатлениями ее участники продолжают делиться до сих пор. В редакции газеты «Псковская правда» собрались представители корпоративных команд, им вручили благодарности, а они еще раз отметили значимость и необходимость проведения в городе такого мероприятия.

Все едины

«Мы рады, что вы стали участниками Эстафеты, тем самым поддержав традицию, которой больше 70 лет и, которую я считаю важной, потому что ничего подобного в Пскове нет», - сказал редактор газеты «Псковская правда» Максим Андреев. Он отметил, что поддержать это мероприятие «наша святая обязанность» и выразил надежду, что и в следующем году и через много лет на старт Эстафеты будут выходить и сегодняшние ее участники, и их дети и даже внуки. В этом году участие в корпоративном забеге приняли 28 смешанных команд, а это 140 человек. Некоторые команды возглавляли руководители компаний и ведомств. Начальник регионального управления службы приставов Сергей Колесников участвовал в Эстафете впервые и сразу же привел свою команду на пьедестал почета. До этого приставы не занимали призовых мест, хотя в Эстафете участвовали ни один год.

«Участие в Эстафете для нас хорошая и добрая традиция, - сказал член команды Виталий Дидыч. - В Управлении всегда много желающих в ней поучаствовать, приходится выбирать сильнейших». Свою команду на старт вывела и и. о. директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова. Кому как не сотрудникам архива, знающим дело в традициях, по крупицам их собирающим и хранящим, участвовать в Эстафете. Сама Наталья Ивановна бежала первый этап. Она рассказала, что подготовку к мероприятию команда архива всегда начинает заблаговременно. «Наши спортивные результаты, конечно, оставляют желать лучшего, - улыбается она. - Но мы обязательно подтянемся».

Те руководители, которые сами в Эстафете не участвовали, активно команды свои поддерживали и за них болели. Среди них заведующая детским садом № 43 Татьяна Семенова. На церемонии награждения она заметила, что «Улыбка» - единственное дошкольное учреждение образование, которое выставило свою команду. «Я уверена, что в следующем году к Эстафете присоединятся и другие детские сады, потому что в нашей жизни важно своим примером прививать подрастающему поколению правильное отношение к спорту и здоровому образу жизни», - сказала Татьяна Семенова и добавила, что «ведь в Эстафете главное не победить, а поучаствовать».

Кто на новенького

Среди участников забегов были и те, кто впервые приняли участие в Эстафете еще учась в школе или университете. «В Эстафете «Псковской правды» я участвую с 1991 года, тогда я еще учился в Псковском политехническом институте и бегал за команду вуза, - рассказал капитан команды Центробанка Дмитрий Григорьев. - С тех пор ни раз выступал от разных команд, а в этом году бежал за команду отделения Центрального банка России и от лица нашего учреждения благодарю за предоставленную возможность». Большая часть корпоративных команд — постоянные участники Эстафеты, но были и новички. Среди них — завод «Титан-Полимер». Сотрудники предприятия идею поддержали — команду собрали за один день. «Мы хоть и принимали участие впервые, но коллектив наш растет, поэтому мы уверены, что станем продолжателями славной традиции и участвовать в Эстафете будем и дальше», - отметил начальник отдела по экономической безопасности и защите информации Илья Самойлов.

Эстафета Победы – это и первое командное мероприятие Молодежного парламента при Псковском областном Собрании. «Мы довольны собой, нам, конечно, было страшно соревноваться с 76-й дивизией и с нашими профессионалами-спортсменами, но мы пробежали достойно», - сказала капитан команды, руководитель общественной приемной Молодежного парламента Алёна Иванова. Она поблагодарила организаторов за то, что они объединяют разные организации: «и общественные и силовые», а также за то, что «помнят и чтут традиции». «На мой пост в соцсетях об участие в Эстафете отреагировали коллеги из Белорусского Республиканского Союза, - рассказала Алена. - Сказали, что это отличный проект, да еще и с такой масштабной историей. Так как наша с ними совместная цель - это сохранение истории и памяти о Великой Победе, мы обговорили, что было бы интересно пригласить их к нам на майские праздники для участия их команды в Эстафете «Псковской правды».